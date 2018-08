Afrique: Kofi Annan - La mort d'un Grand Africain

Il est parti aujourd'hui avec tous les honneurs dus à un Grand Africain, que dis-je, à un Grand citoyen du monde et si l'Afrique avait un panthéon de ses illustres fils, il y reposerait aux côtés de Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Léopold Sedar Senghor, etc.

Ainsi, après les Nations unies, ce digne compatriote de Kwame Nkrumah a préféré continuer à s'investir dans la résolution des crises sociopolitiques dans le monde et à promouvoir la bonne gouvernance, la démocratie aux côtés d'autres Elders comme Nelson Mandela, Desmond Tutu, Lakhdar Brahimi, Jimmy Carter, Aung San Suu Kyi, Grace Machel et autres.

Au premier rang de ces grands Etats qui ont tendance à handicaper les Nations unies dans ses missions de maintien de la paix, les États-Unis et leur fâcheuse propension à penser que le Secrétaire général de l'organisation est moins un haut fonctionnaire au service des pays du monde entier que leur garçon de course, voir leur caniche appelé à leur obéir au doigt et à l'œil.

A sa décharge que pouvait bien faire cette colombe esseulée au milieu des faucons ? Certainement pas déplacer des montagnes quand on sait qu'à l'image de tout Secrétaire général de l'ONU, il était limité dans ses décisions et actions par les cinq Etats détenteurs du droit de véto.

Il ne s'est jamais pardonné cet échec, s'évertuant à reconnaître régulièrement ce crime contre l'humanité lié à l'incapacité d'alors de la communauté internationale à enrailler la mécanique génocidaire au Rwanda : « C'était un échec pour nous tous. C'était un échec collectif. Nous avons tous échoué au Rwanda. Il y a eu un manque de volonté politique non un manque d'information », serinait-il, comme pris d'un remords lancinant, bien des années plus tard.

- Plus près de nous, Kofi Annan est comptable de ce que la communauté internationale n'a pu éviter le génocide rwandais en 1994. Ce massacre de Tutsi par des Hutus, sur une grande échelle, alors qu'il était le chargé des opérations de l'organisation intercontinentale, restera la grande tache sombre et indélébile de son mandat.

- Par ailleurs, quand l'homme n'était encore que Secrétaire général adjoint des Nations unies chargé des Opérations de maintien de la paix, il n'a pu empêcher la guerre dans les Balkans et l'émiettement en plusieurs Etats de l'ex-Yougoslavie et de l'ex-Tchécoslovaquie ;

Cependant, on manquerait d'objectivité si on occultait les retentissants échecs de Kofi Annan qui ont quelque peu terni la biographie presque parfaite de ce diplomate à l'aura flamboyante :

On pourrait multiplier les exemples sur les nombreux foyers de tension que le diplomate hors pair que l'on pleure aujourd'hui a contribué à éteindre ou à circonscrire l'étendue sur le continent et ailleurs dans le monde.

- La résolution de la crise post-élection au Kenya en 2007- 2008 entre Mwaï Kibaki et Raila Odinga, sur fond de rivalités ethniques, c'est encore et toujours l'œuvre de l'honorable mister Annan.

Comment ne pas verser dans le panégyrique pour évoquer la mémoire de ce Grand homme, décédé le samedi 18 août à l'âge de 80 ans. En effet, c'est une pluie d'hommages aussi élogieux les uns que les autres qui ont accueilli depuis ce week-end le décès de celui qui aura passé 40 ans, soit la moitié de sa vie, dans la maison de verre de Manhattan, le siège de l'ONU, dont il fut le 7e Secrétaire général entre 1997 et 2006. Décrit comme un homme intelligent, courageux, habile, opiniâtre, intègre - n'en jetez plus - cet illustre fils d'Afrique, né à Koumassi au Ghana le 8 avril 1938, aura passé l'essentiel de son parcours terrestre à travailler pour la paix dans le monde.

« Quand il entre dans une pièce, une onde de sérénité se propage. On dirait le pape ». Difficile d'être plus dithyrambique que cet ancien ministre européen pour camper l'aura du Grand homme qui vient de nous quitter. Pour l'ancien représentant des Etats-Unis à l'ONU, Richard Holbrooke, Kofi Annan est tout simplement « le meilleur Secrétaire général de l'histoire des Nations unies sans exception. »

