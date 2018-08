Ile Maurice: Qui veut gagner des millions ? - Monsieur Joel garde la pêche

Elle montre les crocs. Elle est la seule qui soit autorisée à capturer des chiens et chats errants,… Plus »

Parmi les réactions, le coup de marketing de la marque J n'est pas passé inaperçu. Celle-ci a sauté sur cette occasion en or pour promouvoir son... jus de pêche ! Opération fructueuse qui a récolté quelque 2 700 likes et 1 400 commentaires !

Rappel : candidat nerveux entamant sa première question, Joel bloque sur la réponse. Il tâtonne, et finit par solliciter l'avis du public, tout aussi incertain. La question est pourtant simple : lequel des fruits suivants contient une seule graine : a. grenade b. papaye c. pêche d. kiwi.

