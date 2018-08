Burkina Faso: Hommage à Salifou Diallo - L'architecte de l'agriculture burkinabè

19 août 2017-19 août 2018. Un an déjà que l'ex-président de l'Assemblée… Plus »

Et de commenter : « Nous retenons de l'homme quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui disait la vérité et qui mobilisait beaucoup les populations. Sa mort a créé un grand vide ».

En plus de cela, mentionne-t-il, Salifou Diallo a eu à développer des infrastructures de mobilisation de l'eau à savoir, les barrages, les boulis et les forages manuels dans des endroits où l'on ne peut pas réaliser des barrages qui servent de point d'irrigation en saison sèche.

Cette opération, renchérit M. Boro, a permis de mettre en valeur d'importantes superficies sur l'ensemble des 13 régions du Burkina Faso et cette expérience a été bénéfique pour d'autres pays de la sous-région comme le Mali et le Niger.

Il a eu à développer, se souvient le DR, le programme du développement de la petite irrigation villageoise, autour des années 2002-2003, pour faire en sorte qu'en saison sèche, sur la base de la maitrise de l'eau et par la mise à disposition des équipements matériels et logistiques, notamment les motopompes à pédales, il y ait une grande production de maïs, de niébé et d'autres cultures maraîchères à travers le pays.

Connaissant toutes ces réalités, poursuit-il, et malgré qu'il ne soit pas un agronome pur, l'instinct de Salifou Diallo l'a amené à déployer toute une batterie d'actions au profit de la région du Nord, du Burkina Faso et même au-delà du pays.

