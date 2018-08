Ile Maurice: Hôpital de Montagne-Longue - Les robinets malades

Elle montre les crocs. Elle est la seule qui soit autorisée à capturer des chiens et chats errants,… Plus »

Quoi qu'il en soit, pendant que chacun se renvoie la balle, les patients et le personnel hospitalier, eux, ne savent plus comment faire pour garder la tête hors de l'eau.

Du côté de la CWA, justement, on explique que le problème est d'ordre technique et qu'il résulte de la construction d'un bâtiment dans l'enceinte de l'établissement. C'est au niveau de l'administration de l'hôpital que ce problème doit être réglé, affirme une source.

L'établissement doit régulièrement faire face à un manque d'eau. Une situation que les patients et le personnel de l'hôpital de Montagne-Longue déplorent, cela coule de source. D'autant plus que la situation dure depuis des mois, affirment-ils.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.