Gambie: Le pays envisage une réduction des effectifs de son armée

Le représentant de l'Union européenne en Gambie, Attila Lajos, soutient la réforme, et précise qu'il s'agit aussi de rééquilibrer les services. « L'évaluation révèle que la taille de certains pans du secteur sécuritaire ne convient pas. Jammeh utilisait l'armée pour bien d'autres usages que la mission classique de défense du territoire. Le pays doit se poser aujourd'hui la question de ses moyens. Les détails de qui sera concerné, de quelle façon, seront précisés plus tard, avec l'avancée de la réforme. »

La réforme des services de sécurité est un point clé des promesses du président gambien Adama Barrow. Un rapport d'évaluation du secteur a été conduit l'an dernier par les Nations unies. Manque de formation du personnel, cadre légal flou, politisation de l'armée... plusieurs points problématiques ont été relevés au cours de cette étude. Et une piste envisagée a particulièrement retenu l'attention des autorités gambiennes, qui l'évoquent de plus en plus fréquemment ces derniers jours : la réduction de la taille de ces services, et en particulier de l'armée.

