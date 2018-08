Burkina Faso: Foire du Centre-Nord - 850 petits ruminants et 2 500 poulets à vendre en 72 heures

En prélude à la fête de la Tabaski, la IVe édition de la foire commerciale régionale du Centre-Nord des petits ruminants, de la volaille et des produits forestiers non ligneux s'est tenue, du 17 au 19 août 2018, à Kaya.

Pour la 4e fois consécutive, la foire commerciale régionale du Centre-Nord des acteurs de la chaîne de valeur des petits ruminants, de la volaille locale et des produits forestiers non ligneux s'est tenue, du 17 au 19 août 2018, à Kaya.

Organisée par la Chambre régionale d'agriculture du Centre-Nord, avec l'accompagnement du projet de Résilience et de croissance économique au Sahel, croissance accélérée (REGIS-AG) et ses partenaires, ce rendez-vous commercial entend mettre en relation les producteurs de petits ruminants, de la volaille locale et des produits forestiers non ligneux avec les acteurs de la commercialisation, de la transformation et des consommateurs.

Elle vise également à permettre aux producteurs et commerçants de volaille et petits ruminants de vendre leurs produits.

Ainsi, pendant trois jours, les producteurs venus des provinces du Bam, du Namentenga et du Sanmatenga ont exposé à la place de la mairie de Kaya de la volaille, des petits ruminants, des produits avicoles, des matériels d'élevage, des intrants zootechniques et vétérinaires, des produits forestiers non ligneux, etc. Intervenant au nom des producteurs, lors de la cérémonie de lancement de la foire, le président de la Chambre régionale d'agriculture (CRA) du Centre-Nord, Adama Kinda, a salué l'organisation de cette activité.

A l'en croire, cette rencontre commerciale est une opportunité pour les producteurs et les commerçants. « Durant ces trois jours, chacun aura l'opportunité de faire de bonnes affaires ; de nouer des contacts pour des partenariats futurs ; de connaître les offres de services des institutions de micro-finance, des banques et des téléphonies mobiles ; de mieux connaître les partenaires au développement », a-t-il indiqué.

Pour le représentant de l'Agence américaine de développement international (USAID), Modibo Traoré, l'organisation de la foire constitue une excellente plateforme qui doit pouvoir permettre aux participants de réaliser d'importantes ventes directes mais aussi de nouer des liens commerciaux solides et durables.

«Cette foire est un rendez-vous d'affaires qui devra permettre à tous les acteurs de nouer des contrats commerciaux rentables pour tous. Il devra aussi permettre d'enrichir les carnets d'adresses pour une collaboration future entre producteurs et acheteurs à travers des partenariats « gagnant-gagnant » au profit de l'ensemble des acteurs », a-t-il soutenu.

Présidant la cérémonie d'ouverture au nom du ministre des Ressources animales et halieutiques, la gouverneure du Centre-Nord, Nandy Somé/Diallo, a relevé que cette foire s'inscrit dans le cadre du renforcement de la résilience des communautés vulnérables qui sont au cœur des priorités nationales.

Elle dit être convaincue que cette initiative sera non seulement d'un apport certain au secteur de l'élevage mais aussi aux autres secteurs de l'économie rurale tout entière.

«Je ne doute pas un seul instant que la foire de Tabaski au regard des engagements et de la détermination des acteurs qui l'animent deviendra très vite un rendez-vous de référence en matière de commercialisation de petits ruminants et de volaille chaque année à Kaya et le département de l'élevage travaillera à l'accompagner et à la pérenniser », a-t-elle lancé. Aux dires de Mme Somé, 850 petits ruminants et environ 2 500 poulets sont attendus à cette IVe édition de la foire.

Outre les discours, prestation musicale et visite des stands ont constitué les temps forts de la cérémonie de lancement de la foire.