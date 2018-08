Burkina Faso: Hommage à Salifou Diallo - Le discours mémorable du président du Faso

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a prononcé un discours marquant à la cérémonie d'hommage national au défunt Salifou Diallo, le 24 août 2017, au Palais des sports de Ouaga 2000. Extraits.

«Contraint de se rendre à l'évidence et d'accepter que Salifou Diallo a effectivement quitté ce monde, je voudrais lui rendre cet ultime hommage pour saluer son action en faveur du Burkina Faso, de sa région du Nord et de son Yatenga natal, mais aussi du continent africain et du reste du monde où il compte de nombreux amis et compagnons de lutte.

Je tiens à faire une mention spéciale pour son engagement sur la scène internationale, afin de défendre et de servir, sans relâche, les intérêts du Burkina Faso et de l'Afrique.

En ces moments où nous nous rendons à l'évidence que devant la mort, l'être humain ne peut rien, je voudrais exhorter tous mes compatriotes éprouvés, les cadres de l'Etat, la classe politique et tous les acteurs d'une gouvernance démocratique apaisée et porteuse de paix, de stabilité et de prospérité, à renouveler leur engagement au service de la Nation.

Durant tout son parcours professionnel et politique, Salifou Diallo nous a donné l'exemple d'un homme de conviction, courageux, tacticien et résolument déterminé à remporter toutes les batailles qu'il engageait.

Du cabinet du président du Faso au ministère de l'Agriculture, en passant par le Secrétariat d'Etat à la Présidence du Faso, au ministère de l'Environnement, à l'Ambassade du Burkina Faso à Vienne et au perchoir de l'Assemblée nationale, l'illustre disparu a fait montre d'un incontestable courage politique et d'une détermination sans faille à servir le Burkina Faso.

En dépit des hauts et des bas inhérents à toute œuvre humaine, je dois dire que tout au long des trente années de notre compagnonnage politique, Salifou Diallo a su donner goût à tous les combats qu'il a menés. Salifou, tu as été de tous les combats, tu n'auras pas vécu pour rien ».