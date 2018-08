Burkina Faso: Hommage à Salifou Diallo - L'humaniste, le manœuvrier et la bête politique

Un an après le décès de Salifou Diallo, l'image politique de l'homme reste vivace dans l'esprit des acteurs. Animal et manœuvrier politique pour les uns, homme de conviction et humaniste pour les autres, le « Gorba national » reste l'homme qui a marqué l'histoire politique du Burkina Faso, les trois dernières décennies.

Bête politique, téméraire, courageux, futé, c'est l'image que la classe politique burkinabè retient de Salifou Diallo, l'homme qui aura marqué pendant trois décennies, la scène politique nationale. Une année après sa disparition, « Gorba » reste vivace dans la mémoire des acteurs politiques.

De son passage au Front populaire, à l'Organisation démocratique pour le progrès, Mouvement du travail (ODP/MT) au Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) en passant par le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), Salifou Diallo a toujours fait figure d'éminence grise. Il est considéré comme l'un des acteurs politiques les plus redoutés des 30 dernières années au Burkina Faso.

Pour l'analyste politique, et membre de la société civile, Siaka Coulibaly, l'homme représentait en politique le prototype du faucon, c'est-à-dire celui qui occupe toujours l'aile dure des mouvements politiques qu'il a fréquentés. « On a pu le voir à l'œuvre au CDP et ensuite au MPP.

Il incarnait la partie la plus radicale dans ses prises de position. Sa façon de faire la politique était particulière, qui impliquait beaucoup de rigueur, parfois même de la violence. Salifou Diallo adoptait des positions maximalistes et n'hésitait pas à faire usage de tous les moyens pour parvenir à ses fins », indique l'analyste politique.

Domba Jean-Marc Palm a été un compagnon politique de Salifou Diallo, de la période révolutionnaire jusqu'à sa disparition. Pour lui, l'image que les gens retiennent de « Gorba » n'est pas totalement exacte même s'il reconnaît à l'homme, une manière particulière de faire la politique. « Salifou Diallo était un homme de conviction et d'action. Sans état d'âme, il se jetait, avec toutes ses forces, dans la défense des causes qu'il avait épousées », soutient Jean-Marc Palm.

L'homme des manœuvres politiques

Selon lui, si Salifou Diallo était un extrémiste dans ses actions politiques, il n'allait pas pouvoir mobiliser autant et avoir une telle popularité. A l'entendre, il s'agit juste d'un homme politique pragmatique qui n'est pas attaché aux doctrines.

Politicien futé, il a toujours été l'éminence grise et la pierre angulaire des régimes politiques auxquels il a participé. Bête noire de l'opposition et des syndicats, Salifou Diallo, d'après certaines indiscrétions, n'a eu de cesse de manœuvrer pour semer la division en leur sein et renforcer les assises du pouvoir en place.

La pratique consistait, selon certains analystes, à la création de partis politiques de toutes espèces et à infiltrer les partis de l'opposition ou y faire circuler l'argent pour diviser les leaders.

La division au sein du Collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques dans les années 2000, l'éclatement de l'Opposition burkinabè unie (OBU) en 2005 et la récente crise eu sein de l'Union pour le progrès et le changement (UPC), sont entre autres faits attribués aux manœuvres politiques de Salifou Diallo.

Et pour Siaka Coulibaly, c'est un acteur qui a la capacité d'agir et de frapper fort en terrain ennemi, sans laisser de traces. « Les coups bas de Salifou Diallo relèvent de l'informel. Personne ne peut établir sa responsabilité directe dans les troubles qui avaient lieu dans les partis politiques de l'opposition et dans les syndicats.

Mais on savait qu'il était à la manœuvre. De sorte que lorsque vous voulez mener une action judiciaire, vous aurez du mal à trouver les pièces à conviction. C'est ce qu'on appelle en politique, un manœuvrier », affirme Siaka Coulibaly.

Il en veut pour preuve les derniers grands évènements politiques au Burkina, à savoir l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 ainsi que l'avènement du MPP au pouvoir en novembre 2015 où le « faucon politique » était à la manœuvre.

En la matière, soutient Jean-Marc Palm du MPP, Salifou Diallo n'était ni un ange, ni un démon. De son avis, c'est possible que dans la lutte politique, il ait été amené à prendre des positions qui servaient la cause qu'il défendait.

Investir dans ses relations

Il avait des convictions, nourrissait des ambitions politiques et se donnait les moyens de les atteindre, a poursuivi M. Palm. Au-delà de tout, Salifou Diallo était généreux, humaniste et savait investir dans ses relations en tant que bon leader, relève-t-il. « Parfois vous pouvez aller trouver plus de 200 personnes qui voulaient le voir pour demander de l'aide ou soumettre leurs problèmes.

Je lui ai dit un jour qu'à ce rythme il va mourir parce qu'il ne peut pas recevoir à chaque fois autant de personnes et s'occuper encore de sa famille », indique M. Palm. La jeune génération aura du mal à oublier Salifou Diallo, parce qu'il avait une personnalité très forte et beaucoup d'influence sur la scène politique de ces 30 dernières années, selon Siaka Coulibaly.

Mais, a-t-il ajouté, l'héritage politique de Salifou Diallo dans le cadre de la formation de la nouvelle génération pour une classe politique aguerrie reste mitigé.

Pour M. Palm, au-delà de la personne de Salifou Diallo, c'est toute la classe politique de sa génération qui doit se remettre en cause, pour n'avoir pas bien assuré la formation politique de la jeunesse actuelle. A l'entendre, les acteurs politiques se sont adonnés à des guerres d'égo sans se préoccuper de cette formation pour assurer la relève.