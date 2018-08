Togo: Les opérateurs jouent cartes sur table

La carte est composée d'une puce qui contient un circuit intégré et de la mémoire, généralement entre 32 et 128 Ko.

Il existe différents formats de carte SIM : la SIM standard, la Mini SIM, la Micro SIM et la Nano SIM qui sont caractérisées par des tailles différentes, de plus en plus réduites.

La 4G a surtout l'avantage d'offrir des connexions rapides à internet et aux applications. Pas de révolution en revanche sur les appels vocaux et les SMS.

Les deux opérateurs mobiles (Togo Cellulaire et Moov) ont récemment introduit la 4G. Le service est pour le moment limité à Lomé et la banlieue.

