Sénégal: Les +Navétanes+, "une école du football et de la vie" (Henri Camara)

"En tout cas, à 41 ans, il est temps de fermer ce premier chapitre de ma vie et d'en ouvrir un nouveau", a-t-il dit dans cet entretien en français et en wolof.

"Je serais dans le business, je ne me verrais pas trop m'éloigner même si je ne saurais être plus précis", a ajouté celui qui a été surnommé le Lapin Flingueur.

"Dans ce championnat, on évolue sur les plus mauvais terrains, contre des adversaires prêts à vous découper sans compter la pression irrespirable des proches et des sepctateurs", s'est souvenu l'attaquant qui a évolué en France, en Suisse, en Angleterre, en Ecosse et en Grèce.

"C'est dommage qu'on y entend beaucoup de violences, mais quand on joue les +Navétanes+, on est formé à évoluer sur tous les terrains du monde", a dit Camara qui a annoncé sa retraite des terrains le 12 août dernier.

