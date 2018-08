Algérie: Mesures sécuritaires en prévision de Aïd El Adha (Gendarmerie nationale)

Alger — Le Commandement de la Gendarmerie nationale a arrêté une série de mesures sécuritaires durant Aïd El Adha et ce à travers la mise en place de dispositifs adéquats pour assurer la sécurité et la quiétude des citoyens notamment au niveau des routes, des agglomérations et des lieux publics.

Les espaces publics renforcés par ces dispositifs sécuritaires concernent essentiellement les mosquées, les jardins et les espaces de détente, a indiqué dimanche à Alger le Colonel Mouloud Guemat, chef de section de la sécurité routière au Commandement de la gendarmerie nationale, lors d'une rencontre où il a présenté le bilan de la campagne nationale de sensibilisation sur les accidents de la route organisée par les services de la Gendarmerie nationale à l'occasion de la saison estivale 2018.

Selon le même responsable, il sera procédé à la mise en place d'un dispositif pour la sécurité des routes au niveau des entrées et sorties des villes et routes express à l'image de l'autoroute est-ouest et aux alentours des mosquées avant et durant la prière de l'Aïd. Ces mesures portent également sur la sécurisation des trains, le réseau ferroviaire et les gares routières, outre l'intensification des patrouilles pour assurer la sécurité et la quiétude des citoyens.

À cette occasion, le commandement de la Gendarmerie nationale a appelé les usagers de la route à respecter le code de la route et les règles de la conduite sécurisée, tout en rappelant le numéro vert 1055 pour tout signalement ainsi que l'application mobile "tariki.dz".