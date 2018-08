Congo-Kinshasa: Présidentielle 2018 / PALU - Controverse autour de la candidature d'Antoine Gizenga

Depuis quelques mois, le parti cher à Antoine Gizenga nage dans les tempêtes d'instabilité avec les départs de ses grosses pointures dont Adolph Muzito qui a préféré quitter le bateau du PALU et aller affronter les urnes en toute indépendance. Que le patriarche soit candidat à la présidentielle ou pas, certains analystes pensent que, le PALU devrait se battre pour préserver l'unité et espérer garder sa place sur la sphère politique de la République Démocratique du Congo. Car, dit-on, le feu ne brûle si haut que si chacun apporte un morceau de bois.

En revanche, Cléophas Gizenga, un des cadres du Palu a balayé les propos de Me Steve Kiwata sur la même radio en estimant que, le poids de l'âge ne compte pas et aucune disposition de la loi ne limite l'âge d'un candidat à la présidentielle.Ce dernier a ajouté que le seul candidat crédible en République Démocratique du Congo, c'est Antoine Gizenga qui pour lui, n'avait pas démissionné de la Primature parce qu'il était devenu inapte, mais bien pour d'autres raisons personnelles. « Antoine Gizenga n'est pas mort, il vit encore», a renchéri Cléophas Gizenga.

Ce dernier a rappelé que Antoine Gizenga avait démissionné de ses fonctions comme Premier Ministre il y a dix ans, parce qu'il estimait ne plus avoir la force pour gérer la Primature. Ça serait utopique que le patriarche désire être aujourd'hui Président de la République, une fonction qui est pourtant plus stressante.

