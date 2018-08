Togo: Atchadam appelle le peuple souverain, « grand comité de suivi » de la feuille de route, à décider du sort de Faure Gnassingbé

Faisant, au travers d'une adresse aux Togolais, l'historique de la lutte politique actuelle qui prend finalement comme origine, la marche du 19 Août 2017, organisée par son parti (le PNP : Parti National Panafricain) et réprimée de façon violente par les forces de l'ordre et de sécurité, Tikpi Atchadam, comme il en a pris l'habitude depuis déjà un an, est revenu en ce jour anniversaire, sur plusieurs sujets de l'heure et convié les Togolais à rester ferme sur la suite de la lutte.

Et pour les Togolais de l'extérieur en faveur de qui la CEDEAO s'est prononcée favorable pour la jouissance de leur droit de vote, et ceux de l'intérieur, Tikpi Atchadam n'a qu'un seul message : « Sensibilisation pour l'éveil de conscience et mobilisation à intensifier » pour que « cette victoire d'étape qui n'est une victoire d'un parti politique » soit amplifiée et devienne une victoire générale et nationale. Mieux, il érige « le peuple souverain en grand comité de suivi et évaluateur de la feuille de route ».

« Si sur la question de la candidature de Faure Gnassingbé, la CEDEAO en utilisant un langage de sagesse n'a pas donné d'indication, il revient à nous, peuple togolais de continuer à assumer ce combat pour les futures générations africaines », souligne-t-il avant d'embrayer sur la distraction ethnique et religieux dans laquelle excellerait le pouvoir en place.

Convaincu que ce que « la cohabitation entre les religions au Togo est séculaire », le président du PNP, s'en résout à ce que « la profanation des mosquées et brûler le Saint Coran, est purement politique et non religieuse », car juge-t-il que les Togolais très religieux qu'ils soient « n'ont pas ce cœur à faire cela » et « ne sont pas dupes et savent ceux pourquoi ils se battent : l'alternance ».

Comme pour rappeler les revendications du peuple togolais à satisfaire, Tikpi Atchadam a cité « la libération sans condition des détenus », « le casernement de l'armée », « la levée de l'état de siège sur les villes assiégées et interdites de manifestation », « l'arrêt de toute opération de préparation des élections et le rappel à l'ordre de la CENI qui se croit au dessus de la Constitution, par la CEDEAO ».