Togo: Tout ça pour quoi ?

Si la classe politique s'agite et brasse du vent depuis une année, les Togolais veulent aller à l'essentiel. Une meilleure éducation, un bon système de santé, des emplois et une amélioration des qualités de vie.

Pour les lecteurs peu familiers de la politique togolaise et de ses subtilités, il est bien difficile de comprendre l'origine de cette crise et les raisons pour lesquelles un accord semble impossible à trouver.

Les tensions entre la majorité et l'opposition ont eu des effets négatifs sur une économie fragile et l'incertitude qui s'est installée depuis un an n'est pas de nature à rassurer les investisseurs étrangers.

