Sénégal: Les acteurs de la société civile doivent rester des militans du développement (Amacodou Diouf)

La première phase comprendra des ateliers d'information, de sensibilisation et de mobilisation dans toutes les régions et la deuxième phase sera marquée par d'installation des organes des assises.

"Les participants vont également travailler sur un projet de partenariat entre les organisations de la société civile et l'Etat du Sénégal à travers ses démembrements, nouer un partenariat avec les acteurs du secteur privé national, et les partenaires techniques et financiers", a-t-il encore précisé.

"Il s'agira aussi d'initier une réflexion qui va promouvoir un dialogue permettant, suivant une base participative et inclusive, mettre en place un dispositif de concertation et de partenariat avec les autres acteurs du développement social d'autres pays", a-t-il souligné.

"Il s'agira à travers ces assises de régler un élément essentiel qui est la définition de l'identité société civile, le champ d'exercice de la société civile, de définir les passerelles de collaboration possibles entre le politique et le non politique", a-t-il fait savoir.

'Si on ne parvient pas à définir une identité propre d'une orporation les portes sont ouvertes au dérapage, à l'incompréhension et à une certaine mobilité pouvant pénaliser un acteur", a analysé le président du CONGAD.

