Congo-Kinshasa: Dans le cadre du renforcement de l'unité du parti / Processus électoral - l'Udps sensibilise ses cellules

Évoquant les questions majeures de l'heure dont la candidature commune de l'opposition, l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social par la bouche de son Secrétaire Général adjoint en charge de la communication et l'implantation du parti Augustin Kabuya, a lancé un message à certains propos occultes que profèrent certains membres de la Majorité Présidentielle, Kabuya insiste et rappelle que la question de candidature commune n'est pas encore à l'ordre du jour vu que le processus électoral n'est pas encore harmonisé.

Être cadre est une charge et non un privilège, tel est le slogan auquel s'est référé Kabund pour pousser davantage aux responsables de ladite cellule pour qu'ils assument avec volonté, les responsabilités qui leur seront attribuées. Conformément à l'article 74 article de la charte du Parti, le SG a demandé aux militants de se mobiliser comme un seul homme pour travailler avec leurs nouveaux chefs.

Trois moments importants ont marqué cette activité. D'abord, l'installation effective du nouveau comité de la cellule connue sous le nom de Limete résidentiel. Patrick Mbuyi Ngandu est le nouveau président qui va diriger cette base et il sera secondé par d'autres grands cadres du parti. Ensuite, la fille aînée de l'Opposition a présenté à la grande masse présente les quelques candidats alignés à la députation provinciale et aux législatives nationales dans le district du Mont-Amba.

Conduite par son secrétaire général, Jean-Marc Kabund, la délégation de la fille aînée de l'Opposition a procédé à l'installation et à l'investiture officielle du nouveau comité de cette cellule. Plusieurs cadres du parti étaient présents, à savoir : le président fédéral du district du Mont-Amba, Kasamba, du secrétaire général adjoint en charge de la communication, Augustin Kabuya, du conseiller politique du président du parti, Zacharie Kenda, pour ne citer que ceux-là. Les militantes et militants étaient en masse pour encourager les nouveaux membres qui vont diriger l'Udps dans cette contrée de Kinshasa.

A quelques mois de la date du 23 décembre, tous les partis politiques sont mobilisés plus que jamais. A l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social -Udps- les choses sérieuses s'annoncent déjà. Dimanche 19 août 2018, le parti cher au Feu Etienne Tshisekedi a effectué certaines descentes dans différentes cellules de bases de Kinshasa dont celle située à la deuxième rue du quartier résidentiel dans la commune de Limete.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.