Congo-Kinshasa: Les élections de décembre "hypothéquées" / Michel Okongo - " Un dialogue et une transition deviennent incontournables "

D'où, puisque gouverner c'est prévoir, il faille dès à présent barrer la route à la parodie électorale en cours en posant les bases d'une vraie compétition électorale via un dialogue et une transition.

En effet, l'antenne de Nord-Kivu avait sollicité des hélicoptères et des véhicules de la Monusco pour déployer des matériels dans une vingtaine des Bureaux de Réception et de traitement des Candidatures de la province, et ce, une semaine avant l'ouverture des BRTC. Que cache donc l'attitude de la CENI et du Gouvernement ?", dixit Michel Okongo qui a dégrainé une à une les difficultés liées au casse-tête du temps qui reste comme des moyens logistiques pour lancer un verdict selon lequel à l'allure où vont les choses et avec les contradictions politiques, la RDC risque de cheminer vers un rendez-vous électoral manqué en décembre.

"Il faudrait à présent mettre fin à notre appartenance au Royaume des aveugles dirigé par les borgnes, car la perspective d'un nouveau dialogue suivie d'une nouvelle transition devient malheureusement de plus en plus certaine", a confié le Président du parti Unité des Valeurs à l'occasion d'un point de presse organisée au siège de sa formation politique le vendredi dernier.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.