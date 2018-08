Algérie: Échecs/Championnat d'Afrique des jeunes - 11 médailles dont 5 en vermeil pour l'Algérie

Alger — La sélection algérienne des jeux d'échecs a réussi un joli tir groupé au Championnat d'Afrique des jeunes catégories, disputé du 11 au 19 août à Kissumu (Kenya), en raflant 11 médailles (5 en or, 4 en argent et 2 en bronze), a indiqué dimanche la Fédération algérienne des échecs (FADE).

Toutes les catégories d'âge masculines et féminines (U8, U10, U12, U14, U16 et U18) ont été médaillées, permettant ainsi à la sélection algérienne de se classer première au classement des médailles par nations. C'est la famille Nassr, présente avec 3 soeurs, qui s'est particulièrement distinguée en s'adjugeant 3 médailles d'or grâce à Rania (U18), Lina (U16) et Ryma (U10). Les 4e et 5e médailles d'or de cette manifestation échéphile sont revenues aux garçons, en l'occurrence Cheikh Bouka Zeid (U14) et Lamine Brahimi (U16).

Les quatre médailles d'argent ont été obtenues par Safine Benyahia (U12), Aroua Saadi (U18), Lina Hadjout (U8) et Chahrazed Djerroud (U12). Enfin Samy Rahem (U10) et Nada Erreyhane Masmoudi (U10) sont montés sur la 3e marche du podium en décrochant une médaille de bronze. Cette brillante moisson a été obtenue grâce à la collaboration d'un staff technique représenté par les entraîneurs nationaux Krim Belkacem, Abderrahmane Bousmaha, Naser Nassr et Abdelkrim Yahiaoui.