Algérie: Cas d'intoxication à Blida - Les résultats des analyses incriminent les eaux des puits des particuliers

Alger — Les résultats définitifs des analyses effectuées suite au cas d'intoxications enregistrés dans la première semaine du mois d'août courant au niveau de la localité de Bougara (Blida) incriminent les eaux des forages des particuliers, a indiqué dimanche le directeur général de l'Algérienne des eaux (ADE), Smain Amirouche.

"Le laboratoire de l'institut Pasteur, le laboratoire central de l'ADE et le laboratoire régional de l'ADE sont arrivés tous à la même conclusion" a affirmé M.Amirouche. "Les prélèvements effectués et analysés séparément par ces trois laboratoires, démontrent que l'eau de huit (8) puits dans cette localité était de mauvaise qualité", a-t-il détaillé en marge d'une rencontre sur le dispositif national de l'alimentation en eau potable durant l'Aid El Adha.

"Ces particuliers utilisaient cette eau impropre et alimentaient leur voisins via les bornes-fontaines collectifs d'approvisionnement", a-t-il précisé, en ajoutant que des instructions ont été données par le wali de Blida pour la fermeture immédiate de ses puits et leur traitements. Le premier responsable de l'ADE avait déclaré le 8 août dernier que des analyses provisoires avaient confirmé "la potabilité" de l'eau du robinet, tout en évoquant d'autres pistes à explorer pour détecter l'origine de ces intoxications.

Pour rappel, plus de 400 cas d'intoxication ont été enregistrés à Bougara durant la première semaine du mois d'août, cette commune située à une trentaine de kilomètres à l'est de Blida. Les citoyens contaminés accueillis au niveau des structures hospitalières présentaient ses symptômes similaires: douleurs abdominales, vomissements et diarrhées. Mais il n'a y a eu aucune hospitalisation, selon les services sanitaires de la wilaya de Blida.