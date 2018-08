Algérie: Voile/Championnat national d'été (Laser 4.7) - Victoire de Mokhtari (garçons) et Dia (filles)

Les clubs sont : JS Marsa, CN Marsa, Amel Aïn-Taya, Sahel nautique El-Biar, Club nautique Aïn-Taya, CN Tipasa, CN Cherchell, Cap Falcon Oran, Ecole de voile Skikda et Cap Mer Tigzirt. Cette compétition a été précédée du Championnat national de la spécialité Optimist, réservé aux U-15 et qui a été remporté par Oussama Ben Djaoui du Club nautiqe Aïn-Taya, alors que le titre chez le filles est revenu à Boussouar Amani (CN Marsa). Cette dernière a créé une véritable surprise en terminant en tête du classement général (garçons et filles) devant Oussama Ben Djaoui.

Chez les garçons, le titre est revenu à Hicham Mokhtari, devant son coéquipier Mohamed Kebaïli et Anis Harouz (Club de Skikda). Chez les filles, Rym Isra Dia a dominé l'épreuve devant Maîssa Abdelfattah (Amel nautique Alger-Plage), alors que la troisième place est revenue à Sérine Boudjatit (Sahel nautique El-Biar). Cette manifestation nationale a regroupé 22 athlètes dont 7 filles issus de 10 clubs affiliés aux Ligues d'Oran, de Tipasa, d'Alger, de Skikda et de Tizi-Ouzou.

ALGER - Les véliplanchistes du CN Tipasa se sont distingués en décrochant les deux titres chez les garçons et les filles lors du championnat national d'été de la spécialisé Laser 4.7 (U-18), disputé vendredi et samedi à l'École nationale de voile de Bordj El-Bahri (Alger).

