Congo-Kinshasa: Visite caritative / Mont-Ngafula - Jean-Paul Moka au chevet des orphelins !

Pour lui, c'est un signe d'amour du prochain. « J'avais entendu parler de cet endroit, aujourd'hui je suis venu personnellement voir, parce que les plus démunis sont parmi les volets importants du plan Moka rédigé depuis 17 ans», a affirmé le Président du Mouvement Bleu. Ainsi, il a évoqué un passage biblique qui dit : « mes oreilles avaient entendus parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu». A l'en croire, après cette visite, il faut agir non seulement pour les congolais mais aussi pour les dirigeants de ce pays. Ce, avant de déplorer le fait que le gouvernement ne pense pas à ces enfants démunis. Or, dans son projet de société, il a prévu sept milliard USD pour les chômeurs et les orphelins.

Dans sa vision de s'occuper en priorité des plus démunis, le Professeur Jean-Paul Moka Ngolo Mpati, candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018, a visité le mercredi 15 août dernier, l'orphelinat de Kimbondo communément appelé « Maman Koko », dans la commune de Mont-Ngafula. C'était pour cibler les points névralgiques de la société congolaise, particulièrement dans les coins les plus faiblement habités.

