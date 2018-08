Algérie: Ouargla - Un chiffre d'affaires de plus de 1,2 milliard DA dissimulé durant le 1er semestre 2018

Ouargla — Un chiffre d'affaires estimé à plus de 1.2 milliard de dinars a été dissimulé par des commerçants exerçant à travers le territoire de la wilaya d'Ouargla, a-t-on appris dimanche auprès de la Direction locale du Commerce.

Ce montant a été décelé suite aux interventions de contrôle et d'inspection effectuées par les services de la qualité et la répression des fraudes, durant le premier semestre de l'année en cours, et qui représente des transactions commerciales sans facturation relevés chez des commerçants, selon la même source. Le bilan du contrôle des pratiques commerciales pour la même période fait état de la saisie de quantités de produits non conformes aux normes réglementaires en matière du commerce, et des produits alimentaires périmés d'une valeur globale de 15 millions de dinars, a-t-on noté.

S'agissant du contrôle de la qualité et la répression des fraudes, des décisions de fermeture de locaux commerciaux ont été prises durant la même période à l'encontre de 24 commerçants et 438 procès verbaux ont été établis dont 437 procès transmis aux instances judiciaires en vue de leur traitement. Concernant les activités des services de contrôle des pratiques commerciales, des décisions de la fermeture de locaux commerciaux ont été aussi prises contre 51 locales et 1.062 procès verbaux d'infraction ont été établis, dont 868 procès transmis à la justice, a-t-on détaillé.

Ces infractions sont liées notamment à la vente de produits alimentaires non conforme à la santé du consommateur, défaut de registre de commerce, l'insalubrité et la vente de marchandises sans factures.