Congo-Kinshasa/Maroc: Grace à sa belle victoire face à Raja Club Athlétic 2-0, V. Club se qualifie en quarts de finales de la 15ème Coupe de la Confédération

C'est fait ! L'AS V.Club de Kinshasa s'est qualifiée en quarts de finales de la 15ème édition de la Coupe de la Confédération, après sa belle victoire face à Raja Club Athlétic du Maroc, hier dimanche 19 août, au stade des Martyrs de la Pentecôte. Un exploit pour V.Club qui a validé son ticket avant la sixième et dernière journée.

L'entraîneur de l'équipe, Jean-Florent Ibenge qui ne veut rien perdre, promet d'aller à Abidjan, consolider sa place de leader du groupe, quand bien-même, il alignera sa deuxième équipe, a-t-il dit, pour donner le temps à d'autres joueurs de découvrir ce niveau de la compétition afin qu'ils grandissent eux aussi.

Florent Ibenge a aligné son équipe de 4-3-3 composée de Nelson Lukong Bongaman dans les perches ; à la défense, Glody Ngonda dans son couloir gauche de prédilection, Djuma Shabani du côté droit, et dans l'axe, Yannick Bangala et Makwekwe Kupa. Au milieu de terrain, le capitaine Nelson Munganga et Lenga dans la récupération, Fabrice Ngoma dans l'offensive.

En attaque, Jésus Moloko Ducapel à gauche, Emmanuel Ngundikama à droite, et Jean-Marc Makusu à la pointe. La première mi-temps s'est soldé par un score vierge (0-0) en dépit de quelques occasions de buts du côté des locaux. Les Marocains qui ont bien entamé le match, défendant à la régulière, ignoraient encore ce qui devait arriver à la deuxième période. L'on jouait la 49ème minute, Fabrice Ngoma sort son grand jeu, il efface un défenseur marocain, et lâche une frappe instantanée qui va terminer sa course au fond du filet, c'est l'ouverture du score.

La tension monte dans les gradins, les supporteurs de V. Club se réveillent. Un tout petit peu après, soit à la 52ème minute, Jésus Moloko bien servi, se retrouve face-à-face avec le gardien, mais voit sa frappe dévier de justesse en corner. Quelle pression ! Raja Club Athlétic est sonné, à la recherche d'une égalisation.

Pendant ce temps, c'est Jean-Marc Makusu Mundele qui va se présenter en patron dans la surface de réparation adverse, effaçant trois défenseurs l'un après l'autre, avant d'alourdir le score à la 57ème minute. Les Marocains se jettent pour le va-tout mais en vain. Nelson Lukong s'impose et s'interpose dans toutes les actions.

Très détendu dans son coaching, Florent Ibenge opère des changements poste par poste. Il sort Emmanuel Ngundi kama et lance Chadrack Muzungu. Il va encore sortir DucapelMoloko pour Mukoko Batezadio. Alors qu'on jouait les temps additionnels, Jean-Marc rate une très belle occasion de ramener le score à 3. Il aurait inscrit son 12ème but en compétions interclubs de la Caf cette saison. Au finish, V.Club remporte 2 buts à 0.

A la mi-temps, Florent Ibenge dit avoir parlé sérieusement à Fabrice Ngoma, lui qui avait le poids du match : «j'ai dit à Fabrice Ngoma que je ne te retrouve pas, montre-moi que tu sais bien faire. Il m'a promis, et il a réalisé, bravo. Bravo à toute l'équipe, aux membres du staff et à tout le monde. Nous avons fait ce qu'on voulait jusque-là, les quarts de finales. A Abidjan contre ASEC Mimosas, nous allons jouer avec la peau de leader, et je crois que nous allons donner le temps de jeu à d'autres joueurs, de découvrir ce niveau de la compétition, afin qu'ils grandissent eux aussi.

Dans l'autre match de ce groupe, Aduana Stars du Ghana a perdu à domicile devant ASEC Mimosas (0-2). Au classement, V.Club est désormais premier du groupe avec 10 points, suivi de Raja Club Athlétic 8 points, ASEC Mimosas 6 points et Aduana Stars 4 points.