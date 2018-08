Algérie: Plus de 2 millions de hadjis à Minan à la veille de Waqfat Arafat

L'étape au Mont Arafat est dédiée aux prières et aux invocations. C'est sur le mont Arafat que le Prophète Mohamed (QSSL) a prononcé son sermon d'adieu aux musulmans qui l'avaient accompagné pour le pèlerinage à la fin de sa vie. A la tombée de la nuit, les pèlerins retourneront sur la plaine de Mouzdalifa pour se préparer le lendemain à la fête de l'Aïd al-Adha et l'immolation d'un bélier selon les préceptes du Prophète Ibrahim (QSSL). Les fidèles se consacreront ensuite à la lapidation des stèles représentant "Satan" à Minan. Les rites du Hadj se terminent par l'Aïd al-Adha et le rituel de la lapidation de "Satan" à l'aide de caillous (braises).

