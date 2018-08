Algérie: Bedoui - Le président Bouteflika accorde "une importance majeure" au développement des régions frontalières

TINDOUF - Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire, Noureddine Bedoui a affirmé dimanche, au nouveau poste frontalier terrestre algéro-mauritanien à Tindouf que le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika accordait "une importance majeur" au développement des régions frontalières, partant des principes "suprêmes" de l'Etat algérien fondés sur "le bon voisinage et la coopération commune".

Prononçant une allocution, lors de la cérémonie d'inauguration, en compagnie de son homologue mauritanien, Ahmadou Ould-Abdellah, du nouveau poste transfrontalier terrestre entre l'Algérie et la Mauritanie, M. Bedoui a indiqué que le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika "accordait une importance majeur au développement des régions frontalières, profitable à leurs habitants, partant des principes suprêmes de l'Etat algérien, prônant le bon voisinage et la coopération commune, afin de réaliser le développement de ces régions, à travers la conjugaison de nos efforts et la mobilisation de nos moyens", soulignant que cet intérêt s'explique par le fait que ces régions "sont des passerelles de continuité et un espace de partage des liens historiques, de fraternité et du destin commun".

« L'Algérie compte beaucoup sur ce passage frontalier en vue de concrétiser cette démarche, compte tenu de ses aspects positifs dont la facilitation de la circulation des personnes et des biens et des échanges commerciaux ainsi que le renforcement de la dynamique du développement dans les régions frontalières. »

Le ministre a appelé, dans ce sens, à la formation d'un groupe de travail conjoint entre les deux pays "pour la réalisation du plan de développement des régions frontalières selon une vision réaliste aux objectifs claires et des projets réalisables et profitables aux deux pays", indiquant que la région "recèle d'énormes potentialités pour accomplir davantage de réalisations et répondre aux aspirations des habitants de la région".

M. Bedoui qui s'est félicité de la coopération bilatérale notamment entre les institutions de la protection civile des deux pays ainsi que la convention de coopération décentralisée entre les communes de Tindouf et d'Oubrid (Mauritanie), a précisé que l'Algérie fondait "de grands espoirs" sur ce nouveau poste frontalier "afin de relancer la dynamique économique au service des aspirations des deux peuples".

Il a formé, à cet effet, le "vœux" de voir ce poste frontalier s'ériger en "acteur actif dans la complémentarité et l'intégration" maghrébine, au mieux des intérêts des deux pays et du Maghreb, soulignant que l'Algérie est "déterminée" à poursuivre son action pour la réalisation de la prospérité et du progrès dans la région du Maghreb".