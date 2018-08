Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire et processus électoral / Kinshasa - Les parents appellent les politiques à plus de maturité

Il faut dire qu'à quelques semaines du come-back des bleus-blancs à l'école, l'énergie des parents et de tous les autres tuteurs est concentrée à la préparation de ladite rentrée. C'est un vrai casse-tête, semble-t-il, dans un pays où les conditions de vie deviennent sans aucun doute, de plus en plus difficiles. D'ailleurs, le Franc congolais n'aurait même plus d'impact sur le marché quand tout est revu à la hausse notamment, les prix des objets classiques.

Comme prévu dans le calendrier scolaire du Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, EPSP, la rentrée scolaire 2018-2019 aura lieu ce 3 septembre 2018, sauf changement de dernière minute, sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, les parents se trouvent une fois de plus face à leurs responsabilités dont celle de pouvoir mobiliser des moyens nécessaires afin de répondre de manière adéquate à leur devoir, celui de scolariser leurs enfants.

