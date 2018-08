Afrique: Décès de Kofi Annan - Message de condoléances du Président Bouteflika au SG de l'ONU

Alger — Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé dimanche un message de condoléances au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, suite au décès de l'ancien Secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, dans lequel il a mis en avant les qualités de cet "illustre et digne fils de l'Afrique".

"C'est avec une grande émotion que j'ai appris la triste nouvelle du décès de l'ancien Secrétaire général des Nations Unies, feu Kofi Annan", écrit le chef de l'État dans son message. "Je tiens, en cette pénible circonstance, à vous exprimer, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, nos condoléances les plus attristées, priant Dieu le Tout-Puissant de combler le défunt de Ses bienfaits, de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de prêter réconfort à sa famille", a-t-il souligné.

"Les Nations Unies, tout autant que la communauté internationale, perdent en cet illustre et digne fils de l'Afrique, un fin négociateur doublé d'un fervent défenseur du multilatéralisme de la paix et de la sécurité internationales, des convictions qu'il a assumées tout au long de sa vie, avec une foi inébranlable et une patience à toute épreuve qui lui ont valu, à juste titre, le Prix Nobel de la paix au début de ce troisième millénaire", a relevé le président de la République.

"Intimement convaincu du caractère indivisible de la paix, de la sécurité et du développement, feu Kofi Annan s'est particulièrement investi dans la promotion des idéaux à portée universelle comme la défense des intérêts des pays de son continent, l'Afrique, les victimes de la torture, la prévention des conflits et la contribution à leur solution par le biais de la médiation", a-t-il mentionné.

"Il a incarné un système des Nations Unies fort de son indépendance et manifesté son attachement profond à la poursuite de sa revitalisation, projet pour lequel il a consacré l'essentiel de ses mandats", rappelle le Président Bouteflika, ajoutant dans son message que "la communauté internationale devrait, face aux bouleversements qui agitent notre planète, rendre hommage à ce héros et combattant de la liberté en s'inspirant de ses louables initiatives en faveur de la paix, de la stabilité, ainsi que la stabilité, ainsi que de la promotion des idéaux que nous prônons tous".