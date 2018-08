Congo-Kinshasa: Élections 2018 - La DSP s'engage à soutenir Ramazani Shadary

Pour sa part, par cette occasion, la DSP a réaffirmé son soutien au au chef de l'État et à la candidature unique du Front Commun pour le Congo, tout en promettant à la DSP un accompagnement soutenu de sa part et de son parti.

Qui, pour sa part, a accordé son soutien à la DSP après avoir rendu hommage au Chef de l'État Joseph Kabila pour le choix d'Emmanuel Ramazani Shadary comme candidat du FCC et qu'il soutient intégralement. Dans la même optique de renforcer des liens, la DSP sous la houlette de son leader, était en tête-à-tête, le week-end dernier, avec Basile Olongo, Vice-ministre de l'Intérieur et autorité morale d'une formation politique de la place.

Voulant voir la victoire d'Emmanuel Ramazani Shadary aux prochains scrutins afin qu'il brigue la magistrature suprême, la DSP aurait déjà mis toutes les batteries en marche. Reçue en audience le mercredi 16 août dernier au siège du regroupement politique AABC par Arthur Sedeya et Jean Colin Musonda, respectivement Président et Secrétaire Général Adjoint, la DSP a articulé son échange autour des stratégies du soutien à Emmanuel Ramazani Shadary à la prochaine présidentielle.

Deux jours successifs aura suffi à cette plateforme, sans passer du temps, à entreprendre des démarches auprès des différentes autorités pour manifester leur soutien indéfectible à ce candidat du FCC devenu le leur. Conduite par son président Stany Menji Kabwe, la Dynamique Shadary Président, a échangé avec Arthur Sedeya, président du regroupement politique AABC, Bernard Kayumba, autorité morale et initiateur du PANECO, et, enfin, Basile Olongo Pongo, Vice-ministre de l'Intérieur.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.