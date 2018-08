Algérie: Khenchela - Mise en service "prochaine" d'une station d'épuration des eaux usées à El Mahmal

Cet ouvrage hydraulique contribuera au développement de l'irrigation agricole, la protection de l'environnement des eaux usées notamment la zone de Sebikha qui sera prochainement classée comme zone naturelle en plus de la préservation des eaux souterraines utilisées dans l'approvisionnement des habitants en matière d'eau potable, a-t-on affirmé. La même source, invitant les citoyens à éviter de jeter les déchets solides dans les réseaux d'assainissement a affirmé que ces pratiques "endommagent ces réseaux et bloquent leur fonctionnement, soulignant que la réparation de ce dégâts coûte très cher".

