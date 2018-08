Congo-Kinshasa: Mont-Amba - La Fondation Louis d'Or s'installe à Ngaba

Sous l'ardeur de la naissance de la Fondation qui porte son nom, le journaliste au visage connu sur l'agora médiatique, Louis d'Or Balekelayi, a été à l'assaut de la commune de Ngaba le dimanche 19 août 2018.

Quoique candidat à la députation provinciale pour le district de Mont-Amba qui inclut la municipalité de Ngaba, ce n'est pas pour y battre campagne qu'il y était mais, plutôt, pour aller implanter la structure née de ses entrailles depuis quelques lunes à présent. Oui, il s'agit bien de la Fondation Louis d'Or Balekelayi. Qu'est-ce donc cette Association Sans But Lucratif ? Pourquoi existe-t-elle ? Où sont la démarcation et la communion entre cette dernière et son créateur candidat ?

Avec la touche d'un bon communicant qu'il est par le fait d'être journaliste, Louis d'or a su éclairer la lanterne des représentants de tous les quartiers de Ngaba réunis dans une salle située sur la direction Lumumba, juste en face d'une concession d'un Général bien connu dans l'opinion.

Réduit de l'esprit

La fondation Louis d'Or Balekelayi vise la promotion et la défense des droits des citoyens congolais à participer de manière responsable à la gestion des affaires publiques, locales et nationales et ce, à travers le respect des valeurs démocratiques et républicaines.

A cet effet, elle s'assigne les objectifs comme défendre les droits des personnes vulnérables, conscientiser la jeunesse en vue du renouvellement de l'homme congolais, promouvoir les activités à caractère social, sensibiliser la population sur l'auto-prise en charge, mener des plaidoyers et des lobbyings auprès des pouvoirs publics, en faveur des locataires de la réduction de la dot et de l'éradication des phénomènes "Salomon" et "Yaka to fanda".

Pour réaliser ses objectifs, la Fondation Louis d'Or Balekelayi s'appuie sur plusieurs domaines pratiques pour mener des actions concrètes. Pour défendre ces aspects avec force, Louis d'Or qui veut aller à l'Assemblée Nationale pour notamment veiller à ce que les habitants de Mont- Amba ne puissent pas manquer de ce que l'Etat est censé les assurer.

Qui est Louis d'Or ?

Né le 19 avril 1970 à Kananga dans le Kasaï Central, marié à Madame Rose Bobo et père de 7 enfants, Louis d'or BalekelayiNyengele est gradué en philosophie et a fait des études avancées de philosophie. Il ne s'est pas arrêté là puisqu'il deviendra quelques années après ces étapes, Licencié en informatique de gestion dont il est sorti ingénieur concepteur. Voulant en apprendre plus, il fera les sciences de l'information et de la communication où il va décrocher sa licence.

A présent, il fait son doctorat en journalisme. Pour information, c'est depuis 1999 qu'il a débuté sa carrière de journaliste dans le Kasaï Oriental de l'époque, sa terre natale où il était présentateur-vedette du Journal Télévisé à la RTDK. A Kinshasa, il a fait sa carrière à la RTGA du PDG Pius Muabilu puis à Congoweb TV avant d'être sollicité à la grande marmite, la RTNC où il s'impose comme l'une des figures de référence de la chaîne nationale notamment, en animant l'émission à forte audience "Deux sons de Cloches".