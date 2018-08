Algérie: Sacrifice du mouton - Série de recommandations pour éviter les risques d'accidents domestiques

Médéa — Une série de recommandations ont été émises par la protection civile de Médéa en prévision de l'Aid-el-Adha en vue de sensibiliser les citoyens sur les risques d'accidents domestiques pouvant survenir durant cette fête et à réduire le nombre de blessés enregistrés chaque année, indique-t-on dans un communiqué transmis à l'APS.

Anticipant un éventuel flux de blessés au niveau des services des urgences, la protection civile rappelle, à travers ces recommandations relayées via les réseaux sociaux et les ondes de la radio locale, les règles et les consignes à suivre pour éviter tout risque susceptible d'entrainer de graves blessures, note-t-on.

La protection civile appelle, à cet égard, les citoyens à faire preuve de plus d'attention et de prudence durant les différentes phases d'exécution du rituel du sacrifice du mouton, notamment lors de la manipulation des couteaux et des haches ou le risque de blessure est très élevé, est-il signalé.

L'usage des fourneaux à trépieds tabounas pour débourrer les têtes de béliers ou encore pour préparer certains plats doit impérativement répondre à des consignes de sécurité stricte, en procédant à la vérification, avant toute utilisation, de l'état des installation (tuyau et détendeur de gaz), et à les éloigner des endroits fréquentés par les enfants, selon les recommandations de la protection civile.

Celle-ci fait observer que les blessures provoquées par une mauvaise manipulation des outils de sacrifice et les brulures représentent plus des deux tiers des cas d'accidents domestiques traités par les services des urgences durant les fêtes de l'Aid-el-Adha, dont le nombre de victimes se compte par dizaines.

Le même type de recommandations est souligné lors des opérations de dépeçage, de découpe, mais également pendant le nettoyage des têtes d'ovin, indispensable à la préparation du fameux plat bouzellouf, où la manipulation des chalumeaux, comme il est devenu d'usage dans beaucoup de régions, doit s'effectuer avec prudence et attention, indique-t-on.