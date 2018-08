Algérie: Mise en service de la deuxième navette ferroviaire reliant Oran-Saïda

Oran — La deuxième navette ferroviaire reliant Oran à Saïda en aller-retour a été mise en service dimanche au départ de la gare d'Oran, au grand bonheur des usagers du rail.

Cette deuxième navette reliant Oran à Saida a été mise en service après une forte demande enregistrée sur cette ligne avec une moyenne de 380 voyageurs par jour (entre aller et retour) pour une offre de 400 places, a indiqué à l'APS le directeur de la région ferroviaire d'Oran de la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF), Mourad Dib, rappelant que la première navette Saida-Oran a eu lieu le 1er mai 2017 après réhabilitation de la ligne Moulay Slissen-Saïda.

"Une ligne qui a fait l'objet d'un nouveau tracé, de l'autorail, en voie normale avec une vitesse de circulation de 160 kilomètres/heure", a souligné le même responsable, faisant observer que la nouvelle ligne est équipée d'une signalisation de sécurité ferroviaire moderne, un système embarqué dénommé (ERTMS). "Il n y a aucun passage à niveau sur le tracé Moulay Slissen-Saïda", a fait savoir, pour sa part, le directeur du matériel de la région ferroviaire d'Oran, Rafik Bourogba, rassurant que l'exploitation de cette ligne, idéale pour le conducteur, est hautement sécurisée car clôturée de part et d'autre sur un tronçon de 102 kilomètres.

"La ville de Saïda était desservie par un train à voie étroite reliant Mohammadia (Mascara) à Béchar avec une vitesse réduite et dont le service voyageur a été interrompu au début des années 90", a rappelé, quant à lui, le directeur de service voyageurs par intérim, Abed Benouaret, affirmant que ce nouveau tracé a permis d'augmenter la vitesse, desservir d'autres villes, à savoir Sidi Bel-Abbes, Tabia, Mouya Slissen, Telagh, Youb et Saïda et d'investir un nouveau matériel avec l'acquisition des autorails en 2008.

"La toile d'araignée est en train de se constituer pour faire des relais et densifier davantage le réseau", a fait remarquer Mourad Dib, qui explique que le schéma directeur de la SNTF offre de nouvelles perspectives pour désenclaver les régions les plus reculées du pays, en témoigne la liaison Oran-Béchar passant par Telagh, Youb, Redjem-Demmouche et Ras El ma. "Notre objectif est d'offrir également un confort aux usagers du rail et une bonne prise en charge à bord du train au niveau des gares ferroviaires", a-t-il ajouté, signalant l'installation récente de commissions d'accueil et d'orientation et d'assistance des voyageurs à bord des trains avec, en prime, la mise en place d'un nouveau système d'information.