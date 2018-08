Afrique Australe: Humoristique à Windhoek. 38ème Sommet SADC - Joseph Kabila sort le « see you very soon » à ses pairs africains !

Difficile de faire le tri parallélisme entre ses intentions, son discours, et les présences combinées dans ce 38è sommet, d'Emmanuel Shadary Ramazani, et du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, Nangaa Corneille.

Décidément, les dernières heures de Joseph Kabila comme président, seront celles qui auront marqué le plus, le monde. Car, tout comme il évoquait sa passion pour le Congo, le 16 juillet au congrès, il a laissé dans leur étonnement les quelques présidents présents dans ces assises. «Je suis censé faire un discours d'adieu. Pourquoi un discours d'adieu ? Est-ce que vous allez me manquer ou je vais vous manquer ?», s'interrogeait celui que les membres du PPRD, appellent très affectueusement, Raïs.

Mais bizarrement, le Président congolais a sorti ce "see youverysoon", qui a laissé perplexe, plus d'un, dans cette même salle, où se trouvait pour la peine, son dauphin qu'il a trainé dans sa suite depuis Kinshasa.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.