Algérie: Accidents de la route - Plus de 1500 morts durant les 7 premiers mois de 2018

Alger — Au total 1.512 personnes ont trouvé la mort et 8.852 autres ont été blessées dans 5.076 accidents de la route enregistrés durant les 7 premiers mois de 2018 survenus à travers les différentes régions du pays, selon un bilan rendu public dimanche par le colonel Mouloud Guemat, chef du département Prévention et Sécurité routière au Commandement de la Gendarmerie nationale.

Lors d'une rencontre consacrée à la présentation du bilan de la campagne nationale de sensibilisation des accidents de la route organisée par les services de la Gendarmerie nationale du 25 juillet au 18 août à l'occasion de la saison estivale, le colonel Guemat a indiqué que par rapport à la même période de 2017, une baisse en matière de nombre de décès (9,62%) a été enregistrée, également en nombre de blessés (19,19%) et en nombre d'accidents (19,33%). Les conducteurs sont à l'origine de 85,22% des accidents de la route et les piétons (7,31%) ainsi que d'autres facteurs liés à l'état du véhicule, des routes et à l'environnement.

Évoquant la campagne de sensibilisation organisée par la Gendarmerie nationale, le colonel Guemat a précisé qu'"elle a contribué à la réduction du nombre d'accidents (19,49%), du nombre de décès (1,60%) et du nombre de blessés (9,85%) par rapport à la même période de 2017".

La campagne de sensibilisation avait pour but d'"assurer les déplacements des usagers de la route et de sensibiliser les conducteurs de la dangerosité des accidents et de leurs conséquences notamment les véhicules de transport de voyageurs et de transport de marchandises ayant causé 35,65% du nombre total des décès lors des 7 premiers mois de 2018, outre de sensibiliser la catégorie des jeunes conducteurs (moins de 40 ans) impliqués dans 63,26% du nombre total d'accidents durant cette même période".

Le même responsable a affirmé, par ailleurs, qu'"une baisse considérable" en matière de nombre d'accidents a été enregistrée durant la période allant de 2015 à 2017, et ce grâce à la stratégie adoptée par les service de la Gendarmerie nationale, soulignant que pour ce faire, il a été procédé à l'utilisation d'outils techniques modernes à l'image des radars fixes et mobiles, de patrouilles en véhicules banalisés "pour faire face au non respect du code de la route, outre à l'organisation de campagnes de sensibilisation au profit des usagers de la route".