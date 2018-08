Seychelles: La Chine annule un prêt de 5,5 millions de dollars afin de réduire la charge de l'endettement des Seychelles

Pour aider les étudiants à mieux apprécier, à faire preuve de tolérance et à… Plus »

En vertu de l'accord signé il y a deux ans, la Seychelles Broadcasting Corporation reçoit une aide financière pour construire une nouvelle maison de diffusion et acheter de nouveaux équipements dans le cadre du nouvel accord de coopération économique et technique signé par les Seychelles avec la Chine.

Depuis la mise en place des relations diplomatiques, les deux pays ont procédé à de fréquents échanges et visites dans les domaines de la culture, de l'éducation et du travail médical.

Dans le domaine du développement des infrastructures, la Chine a participé à la construction de la piscine nationale à Roche Caiman, d'établissements d'enseignements comprenant des écoles primaires et secondaires et l'École polytechnique des Seychelles ainsi que de différents projets de logement dans le quartier oriental de les Mamelles.

Les Seychelles - un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental - et la Chine ont établi des relations diplomatiques depuis juin 1976. Au fil des ans, la Chine a fourni aux Seychelles toutes sortes d'aide et d'assistance.

L'ambassadeur Yu Jinsong, représentant la République de Chine, et Maurice Loustau-Lalanne, ministre des finances, du commerce, de l'investissement et de la planification économique, ont officialisé l'accord lors d'une signature au siège du ministère à Liberty House, dans la capitale Victoria.

