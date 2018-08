Afrique: En mémoire de Kofi Annan

Photo: B Dabo/allAfrica

Kofi Annan, ancien SG de l'ONU, tous les deux membres de la Commission Ouest-Africaine sur les Drogues

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme rend hommage à la mémoire et à l'action exceptionnelle de Kofi Annan, ancien Secrétaire général des Nations Unies et Prix Nobel de la Paix, décédé en Suisse le 18 août 2018.

Nul n'a contribué davantage que Kofi Annan à la création du Fonds mondial ni ne l'a soutenu avec plus de constance. Au début des années 2000, à l'époque où il était Secrétaire général, il a lancé un appel à la communauté internationale en faveur de la création de notre partenariat et a apporté la première contribution financière du Fonds mondial. Il a fait du combat contre le sida sa « priorité personnelle ». Au terme de son mandat, M. Annan a continué d'apporter un soutien de premier plan au Fonds mondial par un engagement personnel dans chacune des reconstitutions des ressources de l'organisation.

En 2001, M. Annan et l'ensemble de la famille des Nations Unies se sont vu décerner le Prix Nobel de la Paix pour leur fabuleuse contribution en faveur d'un monde plus pacifique. Jusqu'à son dernier souffle, Kofi Annan n'a cessé d'œuvrer à une amélioration du sort de l'humanité.

On se souviendra de M. Annan comme de l'homme qui a engagé les Nations Unies dans le 21e siècle en prenant la tête d'actions concertées menées contre la pauvreté et les maladies et en dirigeant des efforts de maintien de la paix. Son leadership dans la lutte contre le VIH en a fait un visionnaire, lui qui a joué un rôle primordial dans la création du Fonds mondial à une époque où rien ne semblait pouvoir arrêter le VIH, la tuberculose et le paludisme. Depuis, les programmes soutenus par le Fonds mondial ont sauvé plus de 22 millions de vies. Au-delà de ce chiffre, les réalisations collectives du partenariat du Fonds mondial reposent sur des communautés dynamiques et des sociétés pleines d'énergie que l'on doit en grande partie à l'impulsion donnée par M. Annan.

Par le rôle qui fut le sien dans l'élaboration des Objectifs du Millénaire pour le développement, M. Annan incarne les idéaux de la communauté mondiale de développement d'œuvrer en permanence à un renforcement de la stabilité et de la prospérité de notre planète. Ces formidables apports à la communauté internationale font de lui l'illustration parfaite de ce que l'humanité a de meilleur. La famille du Fonds mondial, tout comme des millions de personnes dans le monde, garderont de lui un souvenir empreint d'honneur et d'affection.