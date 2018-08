Ile Maurice: Sport automobile - Nouveau circuit et Formule E en route ?

Elle montre les crocs. Elle est la seule qui soit autorisée à capturer des chiens et chats errants,… Plus »

Le public, lui, devrait être au rendez-vous. «Vu le nombre de personnes qui vient assister aux rallyes, je pense que le succès devrait être au rendez-vous sur le circuit», estime Sanjeev Hurday. Le lieu peut également être utilisé autrement : on peut y proposer des cours de conduite pour ceux qui hésitent à apprendre sur route, attirer des concessionnaires qui veulent dévoiler de nouveaux modèles. On peut même y organiser des concerts, ajoute Sanjeev Hurday.

C'est le ministre Nando Bodha qui l'a annoncé officiellement, en début de mois. «Le gouvernement est disposé à mettre à disposition 50 arpents de terrain de l'État aux investisseurs pour permettre la création d'un circuit automobile.» Le but ? Permettre aux férus de sports automobiles d'assouvir leur passion et de permettre, pourquoi pas, aux fous du volant de se défouler, peut-être ?

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.