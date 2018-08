Ile Maurice: Environnement - Atelier de renforcement des capacités sur la préparation de projets bancables pour accéder au financement climatique

communiqué de presse

Renforcer les capacités des parties prenantes en vue de la préparation de projets et de programmes permettant d'accéder facilement au financement climatique : Tel est l'objectif d'un atelier de travail qui se tiendra les 23 et 24 août 2018 à l'hôtel Intercontinental à Balaclava. Le ministre de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale, de l'Environnement et du Développement durable, M. Etienne Sinatambou, procèdera à l'ouverture de l'atelier le 23 août.

L'atelier vise à former et renforcer les capacités des institutions identifiées ayant besoin d'accéder au financement climatique pour de nouveaux programmes ou des projets déjà en cours se focalisant sur des secteurs pertinents aux stratégies d'adaptation au changement climatique et aux mesures d'atténuation. L'atelier fournira des informations de base sur les institutions internationales telles que le Fonds pour l'environnement mondial et le Fonds vert pour le climat, leurs modalités opérationnelles, et les modèles utilisés pour fournir les données ou informations du projet.

L'atelier sera animé par des experts du Commonwealth Climate Finance Access Hub, du ministère des Finances et du Développement économique, ainsi que des organismes donateurs. Environ 45 participants du secteur public seront présents.

Les participants à l'atelier seront dotés de compétences utiles tirées de leur expérience pratique en matière d'identification et de formulation de projets. La préparation du projet nécessite une compréhension générale des critères utilisés pour sélectionner et évaluer les projets. Les critères de la plupart des lignes directrices et des meilleures pratiques concernant les propositions de projets reposent sur : les protections économiques, financières, technologiques / techniques, institutionnelles, juridiques, environnementales / sociales, le genre et la durabilité globale.

Ils seront ainsi sensibilisés à la préparation de projets et de programmes pour le financement climatique. L'atelier leur permettront également d'acquérir des compétences pratiques pour travailler sur leurs propres projets tout en continuant à renforcer les capacités institutionnelles.