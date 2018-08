Madagascar: Water'Aid / EAH - «Izay madio mamiratra» lancée à Moramanga

Ce qui devrait être effectué par la prise en compte des cinq composantes: hygiène des mains, hygiène corporelle, alimentaire, menstruelle et environnementale - qui sont à la source même des problèmes. Des notions qui échappent malheureusement encore à plus d'un en ces XXIes siècles.

La stratégie «Izay madio mamiratra» entend donc changer la donne avec des approches et démarches innovantes qui combinent collecte de données sur les comportements de la population locale, la sensibilisation appuyée par des outils et supports. Il convient de noter que la stratégie se focalise sur : comment rectifier les gestes ayant créé les diverses maladies liées au manque d'hygiène.

En effet, les gestes d'hygiènes qualifiés de basiques ne sont pas encore adoptés par bon nombre de malgaches. Si l'on évoque les obstacles liés à la culture, l'ignorance même de la population locale sur ce qui doit et ne doit pas être en matière d'hygiène constitue également un véritable manque. Et la région Alaotra Mangoro n'en réchappe pas. Sur une population d'environ 1 527 450 «seulement 7,28% parmi celles-ci ont accès à l'eau potable, 35,22% ont accès aux latrines et 7,63 de latrines améliorées».

