Ile Maurice: Capture de chiens et chats errants - Les ONG dans l'illégalité, la MSAW aboie

Le nouveau chairman de la MSAW annonce, dans la foulée, que son équipe sera à Rodrigues la semaine prochaine, soit du 20 au 26 août, dans le cadre d'une campagne de stérilisation. «Il y aura également un dog demo. On veut militer pour la stérilisation et faire abolir l'euthanasie. Pour cela, la législation doit être revue ou un projet de loi (dog bill) présenté, pour revoir le cadre juridique.»

Elle montre les crocs. Elle est la seule qui soit autorisée à capturer des chiens et chats errants, affirme la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW). Or, depuis le début de l'année, plusieurs ONG et «compagnies» s'adonneraient à cette pratique. Une cinquantaine de cas ont été recensés.

