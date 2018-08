Angola: Retour du président de la République à Luanda

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, est retourné samedi à Luanda, en provenance de Windhoek, où il a participé les 17 et 18 du mois en cours au 38e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la SADC.

A son arrivée à l'aéroport international "4 de Fevereiro", le chef de l'État a été accueilli par le vice-président de la République, Bornito de Sousa, des membres du gouvernement et de hauts responsables de la présidence de la République.

D'après le communiqué final du sommet distribué à la presse, les participants ont exhorté les Etats membres de continuer leur engagement à l'exécution de l'agenda pour l'industrialisation de la SADC comme principale priorité pour la région.

Le communiqué final de 35 points indique que le sommet a évalué l'engagement économique régional et exhorté les pays membres de cette communauté régionale à redoubler les efforts en vue de diversifier leurs économies et améliorer les mécanismes de perception des recettes internes et la gestion de la dette publique.

Lors de ce sommet, João Lourenço a été félicité « pour son excellent leadership d'une année dans la conduite des questions de l'organe de Coopération dans les domaines de Politique, Défense et Sécurité de la SADC», après avoir passé la présidence à son homologue zambien, Edgar Lungu.

Avant de quitter la capitale namibienne, l'homme d'État angolais a rencontré le président élu du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, avec lequel il a abordé des questions d'intérêt bilatéral.

SADC a été créée le 17 août 1992 à Windhoek (Namibie) et vise principalement à promouvoir la croissance et le développement économique et durable des Etats membres, à réduire la pauvreté, améliorer la qualité de vie des peuples de la région, ainsi que de fournir de l'aide aux plus défavorisés.