Angola: João Lourenço envoie une lettre au président paraguayen

Luanda — Le chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a adressé un message au président élu du Paraguay, Mário Abdo Benítez.

Le porteur de la lettre a été l'ambassadeur de l'Angola au Brésil et accrédité au Paraguay, Nelson Manuel Cosme, qui a représenté le pays à la cérémonie d'investiture du président de ce pays d'Amérique latine, qui a eu lieu mercredi dernier (15), selon une note de l'ambassade angolaise envoyée à l'Angop samedi.

Nelson Cosme a profité de l'occasion pour renforcer une nouvelle étape dans l'histoire des relations entre les deux pays et pour exprimer la volonté de l'Angola de développer sa coopération Sud-Sud dans des domaines d'intérêt commun.

Il a dit être important de consolider la coopération, compte tenu de la nouvelle ère politique, économique et diplomatique que connait l'Angola, plus ouverte aux investissements privés étrangers dans toutes les branches de l'économie.

La République d'Angola et le Paraguay ont des relations diplomatiques et de coopération dans les domaines politique, économique et social, particulièrement dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, et de l'éducation dans lequel on prétend relancer la Proposition de l'accord de coopération académique et technologique de l'Université Métropolitaine d'Asunción de la République du Paraguay et ses homologues en Angola.