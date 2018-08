Tunisie: Une enveloppe de 5 millions de dollars accordée à la Tunisie

Cette décision intervient lors de la rencontre qui a eu lieu jeudi entre le président de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme, Mokhtar Ben Nasr, et le directeur exécutif du Fonds mondial pour l'engagement de la communauté et la résilience, Khalid Koser.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, la rencontre a permis d'examiner les moyens de renforcer la coopération entre les deux institutions, à la lumière de la validation, le 15 août 2018, par le Conseil d'administration du Fonds d'une enveloppe allouée à la Tunisie d'une valeur de cinq millions de dollars pour les trois prochaines années.

Ces fonds seront alloués aux initiatives lancées notamment par la société civile, les autorités régionales et locales et les établissements universitaires et de recherche pour accroître les capacités des collectivités locales en matière de prévention de l'extrémisme violent.

D'après le même communiqué, les fonds seront orientés principalement vers les initiatives inhérentes à la jeunesse et à la femme.

Instituée en vertu de l'article 66 de la loi n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent, la commission nationale de lutte contre le terrorisme est un mécanisme de communication et de coordination entre les différentes parties concernées, soit les ministères, les organisations internationales et la société civile.

Composée de 19 membres représentant les ministères concernés et le Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, elle a pour objectif de sous-tendre les efforts du gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme et d'appuyer les efforts de la communauté internationale à travers l'exécution des résolutions onusiennes y afférentes.