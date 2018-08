Tunisie: Question d'argent ou d'ambition ?

Si on remonte à la saison dernière et celle d'avant, et si on remonte un peu plus dans le passé, on remarque que maints joueurs ont fait le chemin retour vers le championnat tunisien. Sassi, Ben Youssef, Dhaouadi, Saber Khelifa, n'ont pas réussi à s'imposer en Europe et ont rebroussé chemin vers les clubs tunisiens. Il y a également des joueurs expatriés nés et formés en Europe, mais qui, à un certain moment, n'ont pas dit non à une offre locale, comme Mikari, Nater, Touzgar (au CA de Slim Riahi), Badri, Ben Jemaï, Ben Mohamed et bien d'autres qui ont débarqué pour repartir quelque temps après.

Le salaire...

Un joueur, qui évolue au championnat français, qui n'est pas très rémunérant comme d'autres championnats (à cause de la fiscalité), décide à un certain moment d'accepter une offre d'un club tunisien. Il quitte la Ligue 1 ou la ligue 2, ou n'importe quel championnat européen, et cède à l'offre tunisienne.

L'explication est «économique» en premier lieu : ce que va lui offrir le club tunisien (les quelques clubs riches) est si alléchant qu'il change de compétition. Techniquement, ces joueurs (qui ont joué des années au haut niveau) savent bien qu'ils ont opté pour un championnat moins relevé et qui n'a rien à voir avec ce qu'ils vivaient. C'est un choix uniquement motivé par l'argent. D'autant que ces joueurs n'ont pas reçu en Europe des offres ou des salaires qui les intéressent. Une autre vague de transferts s'est déclenchée ces dernières années, celle des jeunes joueurs formés en France et qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas pu percer en Europe. Ils sont bien formés, ils sont en début de carrière et au lieu d'évoluer dans une division inférieure ou dans la deuxième équipe, ils choisissent un club tunisien connu et qui joue une compétition africaine.

Financièrement et sportivement, le choix est, pour eux, amplement justifié. C'est le moyen de trouver un ou deux ans après une offre sérieuse d'un club européen. Dans ce cas, ce choix est un tremplin bien étudié.

Le moindre effort...

Parlons maintenant d'une motivation sportive assez défendable. Pour le cas de certains joueurs qui cherchent à terminer leurs carrières, il n'y a pas mieux que leurs clubs d'origine pour le faire. Cela permet de gagner de l'argent en fin de carrière, mais également de préserver un statut de star et de joueur influent au lieu de se caser dans un club quelconque. Venons alors à la catégorie des joueurs ayant quitté le championnat tunisien avec de grandes ambitions, mais qui sont revenus aussi vite qu'ils sont partis. On a dit que les Khélifa, Sassi, Ben Youssef ou Dhaouadi ont vite regagné le championnat tunisien parce que l'offre financière présentée a été intéressante (pour le cas de Ben Youssef et de Sassi, l'offre de l'EST était supérieure à ce qu'ils touchaient en France). Mais c'est aussi un choix expliqué par un «argument» sportif. Ces joueurs, partis en stars, n'avaient pas réussi lors de leur première saison. Ils ont trouvé un autre statut beaucoup moins «privilégié». La concurrence était très forte, leurs entraîneurs ne leur avaient pas accordé un traitement de faveur.

Du coup, et par manque d'ambitions sportives et peur de la concurrence, ils avaient accepté vite l'offre du club tunisien. C'est en tout cas le signe d'un échec sportif. Ils n'avaient pas la patience de rester sur le haut niveau européen pour réussir. D'autres joueurs comme Srarfi, qui n'a pas réussi sa première saison à Nice, ou Mhirssi, insistent et bataillent pour réussir en France. Quelle que soit la raison, un joueur, qui choisit le championnat tunisien pour évoluer, sait bien que c'est un pas en arrière. Le championnat tunisien n'a rien à voir avec les championnats européens pour celui qui veut réussir sa carrière. Rarement, ce choix peut être valide surtout pour quelqu'un qui termine sa carrière.