Tunisie: Se surpasser...

Pour sa première sortie avec les «Bleus», Kolsi ne devrait pas trop s'aventurer pour composer son onze rentrant formé des joueurs les plus expérimentés et qui ont évolué ensemble lors de l'exercice écoulé tout en adoptant un schéma tactique approprié, susceptible de tenir face à un adversaire bien préparé.

Cela dit, la formation alignée sera articulée autour du remarquable et capitaine Walid Hichri, le chevronné, et qui, grâce à sa maturité, sera capable de diriger ses coéquipiers. A droite, il sera aidé par Mechmoum, combatif comme toujours. Le flanc gauche sera confié à Ben Romdhane offensif, à souhait. Dziri, préféré à Ayari, complétera l'arrière-garde dont les buts seront gardés par Ben Saïd ou Jrad, gardiens de but jeunes et doués.

L'entrejeu sera animé par les mêmes acteurs de l'exercice écoulé, à savoir Sabbahi et Gharbi très complémentaires pour dresser un premier rideau appelé à gagner la bataille du milieu. Mosrati, en vrai régisseur, à la fois vif et doué, sera épaulé par Messaïdi très fort quand il part balle au pied. Quant à l'attaque qui n'a pas carburé lors de la phase retour de l'exercice écoulé, elle sera composée de Kabbou, un fer de lance difficile à arrêter, et Ben Hassine qui sera en ballottage avec Korbi de retour, leur jeu en mouvements et leurs appels en profondeur constitueront un danger permanent pour déstabiliser une défense adverse renforcée.

C'est donc avec une formation homogène et équilibrée, composée essentiellement de chevronnés que l'USM, en dépit d'une préparation perturbée, mettra les bouchées doubles pour espérer venir à bout d'une formation stadiste bien préparée...

Formation probable : Jrad (Ben Saïd), Mechmoum, Ben Romdhane (Timoumi), Hichri, Dziri (Ayari), Sabbahi, Gharbi, Mosrati (Kacem), Messaïdi, Kabbou (El Kout), Ben Hassine (Korbi).