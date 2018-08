Tunisie: Un nouveau visage

En stage, l'équipe a disputé trois rencontres amicales qui se sont soldées par deux défaites contre l'UST et le CSHLif et une victoire face à l'ASM. L'intégration des nouveaux ne semble pas poser de problème, elle s'améliorera sûrement avec le temps. La dernière étape de la préparation a été consacrée aux retouches tactiques pour peaufiner les choix et entamer la compétition officielle dans de bonnes conditions.

Renforcée d'une dizaine d'éléments et d'un nouvel entraîneur qui a pris la relève de Samir Sellimi, l'équipe a démarré la préparation relativement en retard. L'objectif est certes le maintien en Ligue 1. Boujelbène est donc averti et doit ramasser le maximum de points dès la phase de l'aller. «Le résultat de notre premier match qui nous opposera, le 19 août, à l'ASG sera déterminant pour le reste du parcours», nous confie nouveau coach. C'est probablement la raison pour laquelle il accorde déjà une importance particulière au volet mental.

Le groupe actuel semble ainsi hétérogène. L'entraîneur est également nouveau. Mais il faut dire que les membres du comité directeur et le staff technique faisaient de leur mieux pour aider à réussir l'amalgame entre les anciens joueurs, les nouveaux et les jeunes promus de la catégorie espoir.

