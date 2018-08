Tunisie: Vaincre et convaincre !

Les coéquipiers de Ammar Jemal fouleront ce soir la pelouse du stade olympique de Sousse, certes, avec la ferme intention de glaner encore une fois les trois points de la victoire face aux Angolais de Primeiro De Agosto; mais essentiellement dans l'intention de fournir une prestation convaincante afin de rassurer leurs fans toujours sceptiques, faut-il l'avouer, quant à la qualité du football fourni par les protégés de Chiheb Ellili.

Ceci est d'autant plus vrai qu'ils n'entendent guère accorder la moindre excuse à ces derniers compte tenu de l'effectif désormais pléthorique mis à la disposition du staff technique. En fait, en dépit de la victoire réalisée face aux Jordaniens d'Al Ramtha, le public étoilé est resté sur sa faim par rapport à la prestation peu convaincante de son équipe, et attend toujours un match-référence de la part des coéquipiers de Chermiti à quelques jours de leur premier match du championnat face à la JSK. De plus, pour rester dans cette prestigieuse joute qu'est la Ligue des champions africaine, tout le monde sait que le plus dur reste à venir et que les ténors du continent sont toujours en course.

Désormais, dans le camp étoilé, on cherche obligatoirement des certitudes et des idées claires dans le jeu capables de faire surmonter le cap des plus grands. De fait, le message était clair lors des multiples briefings du coach étoilé avec son groupe :il va falloir retrouver une certaine constance dans la façon d'imposer sa domination sur son adversaire et limiter dans le temps les périodes de baisse de régime dites communément «faibles». Chiheb Ellili a exhorté ses joueurs à faire preuve d'une concentration optimale à l'approche des buts et éviter ainsi les déchets techniques et les gestes superflus.

Première de Bdiri ?

Volet effectif, le staff technique étoilé procèdera à certains changements circonstanciels dictés par la méforme de certains ou la tendance à donner un temps de jeu à d'autres peu utilisés ces derniers temps. A ce niveau, et compte tenu de la relative méforme de Krir -- auteur de quelques sorties hasardeuses récemment -- et afin de faire jouer la concurrence, Chiheb Ellili semble résolu à faire appel au nouveau transfuge Makram Bdiri qui piaffe d'impatience pour saisir sa chance et faire étalage de son savoir-faire. L'autre nouveauté consiste en la fort probable incorporation de Amine Ben Amor aux côtés de Aouadhi, lui qui semble retrouver la plénitude de ses aptitudes physiques et ses sensations.

A signaler que Yassine Chikhaoui a été autorisé à se rendre au Qatar pour régler quelques affaires familiales en rapport avec son retour définitif en Tunisie.