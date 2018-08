Tunisie: La Tunisie perd trois places

Parmi les principaux changements opérés, les équipes inactives conservent, à présent, leur total de points, et leurs anciens matches ne sont plus dévalorisés. Cependant, il est désormais possible de perdre des points en perdant ou en faisant match nul face à une opposition plus faible, bien que les matches à élimination directe des compétitions majeures, telles que la Coupe du monde de la FIF, fassent exception à cette règle.

La Tunisie avec un total de 1.498 points occupe la 24e place au classement Fifa , avec le Sénégal et devant la République Démocratique du Congo (37e), le Ghana (45e), le Maroc (46e), le Cameroun (47e), le Nigeria (49e), le Burkina Faso (52e), le Mali (63e), le Cap-Vert (64e), l'Egypte (65e) et l'Algérie (66e).

L'Argentine de Lionel Messi quitte pour sa part le Top 10 après un parcours décevant au Mondial russe et recule de six places (11e avec 1.574 pts).

