Tunisie: 19 MD seront consacrés à la réhabilitation du poste frontalier

La campagne lancée, au cours des dernières semaines, par des médias algériens concernant le comportement d'un certain nombre de professionnels tunisiens du tourisme avec des touristes algériens n'aura pas de répercussions sur la saison touristique en Tunisie et les relations tuniso-algériennes, a déclaré le chef du Gouvernement, Youssef Chahed.

Dans une déclaration aux médias, en marge de sa visite au poste frontalier de Melloula (Jendouba) , Chahed a ajouté que « le nombre d'Algériens qui ont visité la Tunisie, depuis janvier jusqu'à la mi-août 2018, a atteint 2,4 millions de touristes, dont 490 mille touristes sont passés par le poste frontalier de Maloula. Au cours de sa visite, le chef du gouvernement a discuté avec des touristes algériens et pris connaissance de leurs conditions de séjour en Tunisie. Des médias algériens ont lancé, au cours de la deuxième quinzaine de juillet et la première quinzaine du mois d'août, une campagne accusant des professionnels du secteur du tourisme d'avoir expulsé des touristes algériens. Sur un autre plan, Chahed s'est engagé à consacrer 19 millions de dinars (MD) pour la réhabilitation du poste frontalier de Melloula qui devra répondre aux normes internationales. Il a dans le même cadre mis l'accent sur son importance dans le transit entre les deux pays ainsi qu'entre la Tunisie et un certain nombre de pays africains.

A rappeler que le président du Syndicat National des Agences de Voyages Algériennes (SNAV), Saïd Boukhelifa, avait déclaré au cours d'une conférence de presse tenue, le 11 août, à Tunis, dans le cadre d'une visite de travail d'une délégation du SNAV et de journalistes algériens aux zones touristiques de Yasmine Hammamet, Sousse et Monastir pour constater de visu les conditions d'accueil et de séjour des touristes algériens en Tunisie, que la campagne de dénigrement menée contre la destination tunisienne dans certains médias et réseaux sociaux algériens, est survenue, notamment, quand des opérateurs algériens ont fait des réservations d'une manière anarchique pour des familles algériennes sans avoir de confirmation de la part des deux hôtels tunisiens (Djerba et Sousse). Il s'agit d'une « tempête dans un verre d'eau », avait-il déclaré, notant que des sanctions seraient prises contre ces opérateurs algériens, lesquels sont plutôt des bureaux d'affaires qui manquent de professionnalisme.