Tunisie: Un début en trombe

Voilà deux équipes dont les effectifs ont changé par rapport à la saison écoulée. Idem pour leur staff technique respectif. Aujourd'hui, ce sont Montassar Louhichi et le revenant Ruud Krol qui sont à la barre.

A première vue, l'affiche paraît équilibrée. Nous ne savons pas si le fait que les Cabistes retrouvent leur stade fétiche du 15-Octobre est un avantage. Ils vont tout de même recompter sur leurs fidèles supporters.

Reste à savoir d'un autre côté comment va se comporter l'équipe bizertine après le départ de deux éléments clés, en l'occurrence Firas Belarbi et Jlassi. Le premier est parti à l'Etoile Sportive du Sahel et le second au Club Sportif Sfaxien qui sera pour la circonstance l'adversaire du CAB tout à l'heure.

Il sera bien entendu difficile d'avancer le moindre pronostic dans ce match. Disons quand même que le CSS est mieux rôdé en ce début de saison pour avoir participé à un tournoi en Jordanie et l'avoir remporté, sans compter un bon début en championnat arabe des clubs. Évidemment, cela ne veut pas dire que les Cabistes partent battus d'avance. Ils seront sur leurs terres et à eux de savoir négocier ce match.

Il y aura un parfum de derby à Ben Guerdane. L'équipe locale, qui a évité le pire la saison écoulée après avoir connu des sueurs froides et disputé un match barrage face à Gafsa, a perdu aussi quelques joueurs cadres comme le capitaine Boufalgha. Aujourd'hui, c'est Anis Boujelbène qui est à la barre.

La saison ne s'annonce pas de tout repos pour l'équipe locale. A vrai dire, la situation de l'AS Gabès n'est pas plus reluisante. Avec Hatem Missaoui aux commandes et des moyens limités, l'exercice ne sera pas facile à aborder. L'avantage du terrain pourrait cependant être favorable à Ben Guerdane.

Le troisième match au programme opposera le Stade Gabésien à l'ES Métlaoui. On connaît les difficultés financières du SG qui n'en finissent pas et la démission du bureau directeur. Comment réagira l'équipe dans ces conditions? Telle est la question. Le nouvel entraîneur Walid Chettaoui a du pain sur la planche. Comme d'ailleurs son confrère de l'ESMétlaoui, Afouane Gharbi. Pour ces deux équipes, il sera interdit de rater l'entame de la compétition. Au vu des problèmes ici et là, on ne devrait pas s'attendre à un match relevé. A moins que les joueurs des deux camps oublient leurs problèmes le temps d'un match et mettent le cœur à l'ouvrage.

Le plus important aussi est que cette journée inaugurale se déroule dans les meilleures conditions et que les supporters se comportent bien pour que les quotas soient levés.

Encore deux actes à jouer

Ligue africaine des champions oblige, deux rencontres de la première journée ont obligatoirement été repoussées au mercredi 22 août. Le premier match opposera l'Espérance Sportive de Tunis à l'USTataouine et le second mettra aux prises l'Etoile Sportive du Sahel à la JSKairouanaise. Les «Sang et Or» auront l'avantage face au nouveau promu. On s'imagine mal le champion sortant rater son match face à un novice de la Ligue 1. L'Etoile, pour sa part, devra se méfier de la JSK qui reste capable du meilleur comme du pire.

Le dernier acte verra l'entrée en matière du second promu, le Club Sportif d'Hammam-Lif qui offrira l'hospitalité à Radès au Club Africain. Ce match prévu hier a été retardé au 26 août faute de stade disponible. Il n'y a pas photo entre les deux équipes et les Clubistes ont les faveurs du pronostic.